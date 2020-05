Jovanovic w sporcie pojawił się w 1997 roku i był rozpychającym pilota Todda Haysa. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku zajął szóste miejsce w czwórkach i dwójkach. Wówczas pomagał Stevenowi Holcombowi.

Reklama

Sportowa rodzina doznała kolejnej tragicznej straty. Pasję i zaangażowanie Pavla w bobslejach widzieli i odczuwali wszyscy - jego koledzy z reprezentacji, trenerzy, rywale i kibice. Wywarł trwały wpływ na wszystkich, którzy mieli okazję spędzić z nim czas - powiedział prezes USABS Aron McGuire, z którym Jovanovic jeździł w bobslejach.

Gdy wieść o jego śmierci się rozeszła, wszyscy jego koledzy zaczęli go wspominać na Facebooku.

Jeśli kiedykolwiek urodził się bobsleista, który umiał pchać ciężkie przedmioty, to właśnie był nim Pavle. On był jedyny w swoim rodzaju i jest nam niezmiernie przykro, że go straciliśmy - napisał Greg Sand, były trener amerykańskiej kadry.

Mistrz olimpijski Steve Mesler skomentował: Pavle jest moją osobistą legendą. Sportowcem, który pokazał mi na czym polega koncentracja, poświęcenie, skrupulatność.