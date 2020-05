Reklama

Od poniedziałku na otwartych obiektach sportowych będzie mogło przebywać do 14 osób plus dwójka trenerów. Dotychczas jednocześnie trenować mogła tylko szóstka zawodników plus prowadzący zajęcia. Nie dotyczyło to jednak ekstraklasy - kluby najwyższej dywizji piłkarskiej już od 4 maja mają pozwolenie na ćwiczenia w schemacie 13+1.

Jeszcze większe grupy mogą być wpuszczane na pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej - łącznie 26 osób, w tym 22 zawodników. Jeszcze więcej, jeśli powierzchnia zostanie podzielona na dwie połowy z pięciometrową strefą buforową.

Wracają także zajęcia na obiektach zamkniętych. W zależności od wielkości hali będzie mogło na niej trenować od 12 (plus trener) do 32 osób (plus trójka trenerów).

"W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W planach jest jeszcze jeden krok przed powrotem do sytuacji sprzed pandemii, m.in. dopuszczenie organizacji wydarzeń sportowych z udziałem 50 kibiców.