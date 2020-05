Do otwartych wcześniej obiektów Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu i Spale oraz skoczni narciarskiej w Szczyrku, gdzie trenują już zawodnicy kadry narodowej, dołączą kolejne COS-y: w Cetniewie, Szczyrku i Zakopanem.

Reklama

Reprezentanci kraju będą mogli przygotowywać się m.in. na torze kolarskim w Pruszkowie, torze do kajakarstwa górskiego w Krakowie, w centrum pływackim w Łodzi, torze regatowym w Bydgoszczy oraz centrum żeglarskim w Gdańsku.

Od poniedziałku dla uprawiających sport rekreacyjnie otwarte zostaną boiska wielofunkcyjne - Orliki, tory łucznicze, wrotkarskie, skateparki, tory gokartowe, otwarte tory kolarskie (w tym do kolarstwa górskiego), obiekty do paintballu, korty tenisowe, pola golfowe, ponadto infrastruktura do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, a także skocznie narciarskie.

Na otwartych obiektach sportowych będzie mogło przebywać do 14 osób plus dwójka trenerów, z wyłączeniem obsługi. Na jednym korcie tenisowym – nie więcej niż cztery osoby i trener, a na polu golfowym przy jednym dołku – nie więcej niż sześć osób.

Jeszcze większe grupy mogą być wpuszczane na pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego i baseballu - łącznie 26 osób, w tym 22 zawodników. Jeszcze więcej, jeśli powierzchnia zostanie podzielona na dwie połowy z pięciometrową strefą buforową – na każdej połowie boiska będzie mogło ćwiczyć 16 zawodników plus trzech trenerów.

Wracają także zajęcia na obiektach zamkniętych. W zależności od wielkości hali będzie mogło na niej trenować od 12 (plus trener) do 32 osób (plus trójka trenerów).

Otwarte zostaną kluby jeździeckie oraz ośrodki do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych.

Dopuszczone będzie również współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej i w żużlu, ale bez udziału publiczności.

W planach jest jeszcze jeden krok przed powrotem do sytuacji sprzed pandemii, m.in. dopuszczenie organizacji wydarzeń sportowych z udziałem 50 kibiców.