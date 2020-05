Wyścig odbędzie się w dniach 23-24 maja. Wirtualnie rywalizować będzie po ośmiu kolarzy specjalizujących się w klasykach oraz w jeździe w górach.

Majka, brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro, przedstawił na swoim profilu na Twitterze drabinkę, z której wynika, że w pierwszej rundzie zmierzy się z Belgiem Thomasem De Gendtem (Lotto Soudal).

Zwycięzca rywalizować będzie z lepszym z pary Froome – Francuz Warren Barguil (Arke’a-Samsic).

Innymi kolarzami będą m.in. mistrz świata z 2019 r. Duńczyk Mads Pedersen (Trek-Segafredo), zwycięzca klasyfikacji punktowej Giro d’Italia 2019 Niemiec Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Włoch Vincenzo Nibali czy dwaj zawodnicy CCC Matteo Trentin i Simon Geschke.

Zawodnicy będą jechać m.in. na przełęcz Stelvio w Alpach - to kultowa wspinaczka podczas wyścigu Giro d'Italia, a także przemierzać - w wirtualnym świecie w domowych warunkach - łagodniejsze odcinki w pięknej Toskanii.

W takich momentach, kiedy nie możemy rywalizować normalnie na trasie, z pomocą przychodzi nam technologia i jestem z tego zadowolony. To dla nas, kolarzy wyzwanie, a dla fanów rozrywka – powiedział Froome, który trenuje ciężko, by wrócić do dawnej formy, po poważnym wypadku w czerwcu zeszłego roku.