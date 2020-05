Przerwa w rozgrywkach, ale także treningach w grupach trwała ponad dwa miesiące. Nowy Jork był najbardziej dotkniętym przez pandemię stanem.

Uważam, że te dyscypliny sportu, które mogą rywalizować bez udziału publiczności powinny to zacząć robić jak najszybciej. Róbcie to! Trenujcie! Organizujcie obozy. Chcemy, by to wszystko znowu ruszyło. Chcemy, by ludzie znowu mogli oglądać sport - podkreślił Cuomo.

Gubernator ma nadzieję, że jeszcze tego lata wrócą rozgrywki wszystkich profesjonalnych lig i zapewnił, że stan Nowy Jork będzie na to gotowy, choć bez kibiców na trybunach.

W stanie Nowy Jork mieszka ok. 19 mln ludzi. Dotychczas potwierdzono tam 360 tys. przypadków zachorowań na koronawirusa, a ok. 29 tys. osób zmarło.

W całych Stanach Zjednoczonych zakażonych jest prawie 1,7 mln ludzi, a zmarło prawie 100 tys.