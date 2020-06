W Nowej Zelandii nie odnotowano nowego przypadku infekcji od 17 dni.

Ardern zapowiedziała rezygnację z wszystkich restrykcji z wyjątkiem tych dotyczących ruchu na granicach. W związku z tym wykluczone pozostają jak na razie imprezy o zasięgu międzynarodowym.

Na stadionach nie będzie obowiązywać zasada zachowania dystansu. W sobotę będą z tego mogli skorzystać kibice bardzo popularnego w tym kraju rugby. Rusza wówczas turniej, w którym rywalizacja potrwa 10 tygodni. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie na zadaszonym stadionie w Dunedin, który może pomieścić 25 tysięcy osób.

Premier Nowej Zelandii, zapowiadając w ubiegłym tygodniu poniedziałkową decyzję, zaznaczyła, że w przypadku imprez sportowych nadal konieczne będą pewne środki ostrożności.

Mogą się odbywać zgromadzenia o dowolnej wielkości. Współpracujemy jednak z agencjami sprzedającymi bilety i organizatorami dużych wydarzeń nad zasadami dotyczącymi COVID-19. Chodzi o gromadzenie danych kontaktowych uczestników. W przypadku dużych imprez to kwestia przygotowania. Możemy być pewni, że jesteśmy środowiskiem, w którym nie krąży COVID-19. Ale jeśli dojdzie do sytuacji, że pojawi się choć jeden przypadek zakażenia i okaże się, że owa osoba brała udział w takiej imprezie, to musimy być przygotowani na skuteczne wyśledzenie kontaktów - argumentowała szefowa rządu.