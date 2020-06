Doradca medyczny NFLPA Thom Mayer wysłał w sobotę do wszystkich zawodników list.

Informujemy, że w związku ze wzrostem liczby przypadków zakażenia Covid-19 w niektórych stanach nasza wspólna opinia medyczna jest taka, że żaden gracz nie powinien brać udziału we wspólnych treningach organizowanych prywatnie. Naszym celem jest, by wszyscy zawodnicy i ich rodziny pozostali zdrowi w nadchodzących miesiącach. Pracujemy nad stworzeniem najlepszych procedur zarówno w przypadku obozów treningowych, jak i najbliższego sezonu. Odradzamy wszelkie samodzielnie organizowane treningi przed rozpoczęciem obozów i jesteśmy przekonani, że jest to w najlepszym interesie wszystkich graczy - podkreślił lekarz.

Niedawno, by razem poćwiczyć, zebrało się kilku rozgrywających z różnych klubów. W tym gronie byli m.in. Daniel Jones z New York Giants, Sam Darnold z New York Jets oraz Jimmy Garoppolo z San Francisco 49ers. Kyler Murray z Arizona Cardinals z kolei zaprosił 20 kolegów z zespołu do Dallas na wspólne treningi, które miały się rozpocząć w niedzielę.

Początek sezonu w NFL jest planowany na 10 września, natomiast Super Bowl ma się odbyć 7 lutego 2021 roku. Na razie zamknięte są wszystkie ośrodki treningowe, a ponownie dostępne dla zawodników mają być od 22 lipca.