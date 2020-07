Mistrzostwa odbędą się w dniach 13-31 stycznia 2021 w czterech miastach Egiptu, a losowanie grup zaplanowano na 5 września, ale na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie. W turnieju wezmą udział 32 drużyny, w tym gospodarze i broniący tytułu Duńczycy. Dziką kartę obok Polski dostała także Rosja.

Reklama

Drużyny zostaną podzielone na osiem grup po cztery. Do kolejnej rundy awansują po trzy ekipy z każdej z grup. Następnie trafią one do czterech grup po sześć zespołów, z których po dwa dostaną się do fazy pucharowej.

W związku z pandemią koronawirusa nie mogły zostać rozegrane turnieje kwalifikacyjne do MŚ, dlatego wybór uczestników turnieju oparty został o wyniki mistrzostw Europy 2020 w Szwecji, Austrii i Norwegii, w których biało-czerwoni odpadli już w rundzie wstępnej. Związek Piłki Ręcznej w Polsce złożył wniosek o przyznanie dzikiej karty, który został rozpatrzony pozytywnie 9 lipca.

Na korzyść Polaków przemawiał fakt, że w 2023 roku będą współgospodarzami mistrzostw świata, wraz ze Szwedami.

Biało-czerwoni po raz ostatni zagrali w MŚ w 2017 roku we Francji, gdzie zajęli 17. pozycję. W prekwalifikacjach do następnego czempionatu w 2019 roku okazali się gorsi od Portugalczyków. W dorobku mają cztery medale - jeden srebrny (2007) i trzy brązowe (1982, 2009, 2015). W 1976 roku stanęli na najniższym stopniu podium igrzysk olimpijskich w Montrealu.

Podział na koszyki przed losowaniem grup mistrzostw świata w piłce ręcznej 2021:

koszyk 1: Dania, Hiszpania, Chorwacja, Norwegia, Słowenia, Niemcy, Portugalia, Szwecja

koszyk 2: Egipt, Argentyna, Austria, Węgry, Tunezja, Algieria, Katar, Białoruś

koszyk 3: Islandia, Brazylia, Urugwaj, Czechy, Francja, Korea Płd., Japonia, Brunei

koszyk 4*: Angola, Wyspy Zielone Przylądka, Maroko, DR Konga, Polska, Rosja *dołączy jeszcze po jednej reprezentacji z Ameryki Północnej i Południowej