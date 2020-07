W miniony weekend w innym bułgarskim wyścigu Śladami Rzymian (In the footsteps of the Romans) triumfował brat stryjeczny Alana, Norbert Banaszek również z ekipy Mazowsze Serce Polski.

Drużynę prowadzi ojciec Norberta, były prezes PZKol Dariusz Banaszek.

We wtorek kolarze jechali do Pazardżika z Sofii. Czteroetapowy wyścig zakończy się w piątek w Burgas.