Do najważniejszych osiągnięć w karierze Ryś-Ferens należą trzy brązowe medale mistrzostw świata. Ponadto uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich w Innsbrucku w 1976 roku, Lake Placid w 1980 , Sarajewie w 1984, oraz Calgary w 1988.

Nasza mama wielokrotnie udowadniała na torze jaka wielką ma wolę walki, tak samo teraz nie poddaje się i walczy z rakiem. Rak kości odebrał jej to na czym swoja karierę zbudowała, silne nogi. Rak mocno się rozgościł i odebrał możliwość chodzenia. Mama nie czuje nóg i wymaga całodobowej opieki. Niezbędna jest rehabilitacja i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby leżącej i na wózku (min. łóżko ortopedycze, łazienka dla niepełnosprawnych). Tak jak kiedyś mama dawała z siebie wszystko dla Polski teraz ona potrzebuje pomocy aby umożliwić jej codzienne funkcjonowanie. Liczymy na Wasze wsparcie i mamy nadzieję, że teraz też Państwo nie zawiedziecie jej w kibicowaniu, tym razem po dojście do zdrowia. Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc - pisze syn Erwiny Ryś-Ferens na portalu zrzutka.pl.

