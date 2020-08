"Nie wiem, jaka będzie sytuacja z zakażeniami koronawirusem następnego lata, ale szansę, że będzie to już wówczas przeszłość, nie są zbyt duże. Raczej istotne jest, by zorganizować igrzyska dla osób, które muszą żyć z Covid-19" - zaznaczył Muto w wywiadzie dla "Financial Times".

Ze względu na pandemię Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) i Japonia podjęły pod koniec marca decyzję o historycznej zmianie terminu igrzysk. Zaplanowane są one obecnie na przyszły rok, w dniach 23 lipca - 8 sierpnia.

Kilka dni wcześniej Muto w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zastrzegł, że Covid-19 nie jest zagrożeniem, które może szybko wygasnąć lub które można ominąć.

"Jeśli udałoby się przeprowadzić zmagania olimpijskie w takich warunkach, to stałyby się one wzorem dla innych światowych wydarzeń i imprez sportowych. To byłaby prawdziwa spuścizna Tokio 2020" - podkreślił wówczas dyrektor zarządzający Komitetu Organizacyjnego.

W ubiegłotygodniowej rozmowie z BBC z kolei stwierdził, że trzeba pomyśleć o alternatywach dotyczących organizacji igrzysk w stolicy Japonii. Według niego jedną z możliwych opcji jest przeprowadzenie ich przy ograniczonej liczbie widzów.

"Można by pomyśleć o wpuszczeniu na trybuny ograniczonej liczby widzów przy zachowaniu dystansu społecznego, by uniknąć rozprzestrzeniania się Covid-19. Musimy stworzyć środowisko, w którym publiczność będzie się czuła bezpiecznie. Sportowcy oraz członkowie rodziny MKOl mogliby być badani przed i po przybyciu do Japonii" - przekonywał wtedy działacz.