Tak naprawdę to od nas - od naszej wielkiej sportowej rodziny zależy jak ten czas jesienno-zimowy przetrwamy. (...) Mam nadzieję, że sport pokaże, że potrafi się organizować, bo póki co wszystko wychodzi wzorowo. Wiadomo, że zachorowania będą - nie tylko w sporcie, ale wszędzie. Niestety, sportowcy to też są ludzie i mogą się wszędzie zarazić - powiedziała w rozmowie z Polsat Sport minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Reklama