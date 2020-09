W oświadczeniu Lotto Soudal dodano, że postępując zgodnie z protokołem grupy do domu - poza Marczyńskim - odesłano też dwie osoby, które miały z nim bliski kontakt. Chodziło o jednego z członków sztabu oraz Belga Harma Vanhoucke, który dzielił pokój z Polakiem.

Reklama

Podkreślono, że mimo iż Marczyński miał negatywny rezultat testu na obecność koronawirusa, to szefostwo grupy oraz lekarz zdecydowali, że powinien on zostać odizolowany. W czwartek ma przejść kolejne badania, których celem będzie wyjaśnienie, co spowodowało wskazane objawy.