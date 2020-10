Co najmniej do 7 października będą przebywać na kwarantannie występujące w ekstraklasie piłkarki ręczne JKS Jarosław i Piotrcovii Piotrków Trybunalski. To efekt pozytywnego wyniku testu na koronawirusa u jednej z zawodniczek JKS, z którą drużyna z Piotrkowa zmierzyła się w minioną niedzielę.

O potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem u jednej z zawodniczek zespołu z Jarosławia poinformował w czwartek organizator rozgrywek ekstraklasy. Dodatni wynik na SARS-CoV-2 wykryto u piłkarki w trakcie zgrupowaniu kadry B reprezentacji Polski. Reklama Dwóch kolejnych piłkarzy ręcznych Orlen Wisły Płock zakażonych COVID-19 Zobacz również "Zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów u zarażonej zawodniczki, decyzją Komisarza Ligi, zawodniczki oraz trenerzy JKS Jarosław i MKS Piotrcovii Piotrków Trybunalski zostali poddani kwarantannie. Kwarantanną zostali również objęci wszyscy, którzy mieli styczność z zawodniczką" – podkreślono w komunikacie. Kwarantanna w obu drużyna, która oznacza przerwanie treningów, ma potrwać do 7 października, jednak decyzje o powrocie do zajęć zostaną podjęte po badaniach w kierunku koronawirusa. JKS i Piotrcovia swoje kolejne spotkania w ekstraklasie mają zaplanowane na 11 października.