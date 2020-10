Ganna, tegoroczny mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas, pokonał trasę w czasie 15.24 i był o 22 sekundy szybszy od Portugalczyka Joao Almeidy (Deceuninck-Quick Step) oraz mającego identyczny czas Duńczyka Mikkela Bjerga (UAE Team Emirates).

"Byłem dzisiaj jednym z największych faworytów, ale starałem się zachować spokój. Udało nam się, co za wspaniały wynik, co za radość z różowej koszulki w moim pierwszym występie w Giro. To dobry znak na resztę wyścigu" - powiedział na mecie Ganna.

Cerny stracił do niego 36 sekund, a Gradek 50 s. Maciej Bodnar zajął 44. miejsce, Paweł Poljański 45., Rafał Majka 122. (wszyscy Bora-hansgrohe), natomiast na 131. pozycji uplasował się Kamil Małecki (CCC).

Nie najlepiej spisał się dwukrotny triumfator Giro, reprezentant gospodarzy Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Zajął dopiero 69. miejsce i miał blisko półtorej minuty straty.

Poważnie wyglądającemu wypadkowi uległ Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez. Zawodnik Astany wpadł w dziurę w jezdni i mocno się poobijał.

"Miguel Angel został zabrany do szpitala na obserwację" - napisał jego zespół na Twitterze.

Niedzielny, 2. etap 103. edycji prestiżowego wyścigu także odbędzie się na Sycylii. Kolarze przejadą 149 km z Alcamo do Agrigento.

Wyścig Giro d'Italia miał się pierwotnie odbyć w maju, a otwarcie miało nastąpić na Węgrzech. Plany te zmieniono ze względu na pandemię koronawirusa.

Wyniki 1. etapu, jazda indywidualna na czas, Monreale - Palermo (15,1 km): 1. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 15.24 2. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick Step strata 22 s 3. Mikkel Bjerg (Dania/UAE Team Emirates) ten sam czas 4. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 23 5. Tobias Foss (Norwegia/Jumbo-Visma) 31 6. Josef Cerny (Czechy/CCC) 36 7. Matteo Sobrero (Włochy/NTT) 40 8. Lawson Craddock (USA/EF Pro Cycling) 41 9. Miles Scotson (Australia/Groupama-FDJ) 42 10. Matthias Braendle (Austria/Israel Start-Up Nation) ten sam czas ... 19. Kamil Gradek (Polska/CCC) 50 44. Maciej Bodnar (Polska/Bora-hansgrohe) 1.13 45. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 1.15 122. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 2.00 131. Kamil Małecki (Polska/CCC) 2.09 Klasyfikacja generalna - identyczna z wynikami 1. etapu.