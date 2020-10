Gurreiro, zawodnik ekipy Education First, wyprzedził o osiem sekund pierwszego z towarzyszy ucieczki Hiszpana Jonathana Castroviejo (Ineos Grenadiers) oraz o 58 sekund Duńczyka Mikkela Bjoerga (UAE Team Emirates).

Faworyci wyścigu dojeżdżali do umieszczonej w górach Abruzji mety podzieleni na grupki. Najlepszy z nich, Holender Wilco Kelderman (Sunweb), był ósmy, ze stratą 1.38, a trzy sekundy za nim na 11. pozycji finiszował Majka (Bora-Hansgrohe).

Polak nadrobił kilkanaście sekund nie tylko do Almeidy, ale także do Włochów Vincenzo Nibalego i Domenico Pozzovivo oraz Holendra Stevena Kruijswijka. W klasyfikacji generalnej strata Majki do prowadzącego Portugalczyka zmniejszyła się do 1.17.