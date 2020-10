Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) finiszował na 13. pozycji, a w klasyfikacji generalnej wciąż jest ósmy.

W Monselice zameldowała się najpierw grupa 20 kolarzy, ze wszystkimi faworytami wyścigu, ale bez najlepszych sprinterów, z wyjątkiem Ulissiego. Próbował do niej przeskoczyć Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Ostatecznie to mu się nie udało i na mecie stracił do czołówki kilka sekund.

Almeida zdobył sześciosekundową bonifikatę i tyle nadrobił nad wszystkimi najgroźniejszymi rywalami. Po 13 etapach Portugalczyk wyprzedza o 40 sekund Holendra Wilco Keldermana (Sunweb) oraz o 49 sekund Hiszpana Pello Bilbao (Bahrain-McLaren). Strata Majki do lidera wzrosła do 1.27.

Z kolei Ulissi odniósł ósme w karierze etapowe zwycięstwo w Giro, a drugie w tegorocznej edycji. Był najszybszy także na mecie drugiego odcinka w Agrigento na Sycylii. (