Takie ograniczenie oznacza, że wpuszczono by ok. 13-15 tys. widzów. Obiekt w Tampie ma bowiem pojemność 65 tys., którą przy okazji szczególnych wydarzeń można zwiększyć do 75 tys.

"Bezpieczeństwo kibiców, zawodników i personelu pozostaje dla nas priorytetem. Na ten moment nie ma ustalonej definitywnie liczby kibiców, którzy obejrzą Super Bowl na stadionie. Scenariusz 20-procentowy jest jednym z rozpatrywanych" - NFL poinformowała w oświadczeniu.

Obecnie 19 drużyn wpuszcza na swoje mecze fanów i wypełniają oni obiekty właśnie w ok. 20 procentach. Wszyscy muszą nosić maseczki.