W opublikowanym rankingu Roglic zgromadził 4237 punktów. W tym roku powtórzył sukces w Hiszpanii, triumfując we Vuelta a Espana (plus wygrane cztery etapy), a ponadto zajął drugie miejsce w Tour de France (plus jeden etap), wygrał prestiżowy klasyk Liege-Bastogne-Liege, etap Criterium du Dauphine oraz mniejszy wyścig Tour de l'Ain we Francji. W mistrzostwach świata we włoskiej Imoli był szósty.

Roglic wyraźnie wyprzedził swojego rodaka, zwycięzcę Tour de France Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates). Trzecie miejsce zajął kolega klubowy Roglica, Belg Wout van Aert, najlepszy w odrębnym rankingu specjalistów od wyścigów klasycznych.

Mistrz świata Francuz Julian Alaphilippe zajął szóste miejsce, siedemnasty był zwycięzca Giro d'Italia, Brytyjczyk Tao Geoghegan Hart, a dwudziesty - triumfator Tour de Pologne, Belg Remco Evenepoel.

Kwiatkowski odniósł w tym sezonie jedno zwycięstwo - etapowe w Tour de France. W Imoli finiszował na czwartej pozycji w wyścigu o mistrzostwo świata ze startu wspólnego, minimalnie przegrywając brązowy medal ze Szwajcar Markiem Hirschim.

Rafał Majka zajął w rankingu 47. miejsce. Kolarz z Zegartowic był trzeci w Tirreno-Adriatico, czwarty w Tour de Pologne oraz dwunasty w Giro d'Italia.

W klasyfikacji kobiet pierwsza lokata przypadła Holenderce Annie van der Breggen, a Katarzyna Niewiadoma została sklasyfikowana na 11. pozycji.

Sezon 2020 zakłóciła pandemia, przerywając rywalizację na cztery miesiące - od połowy marca do połowy lipca. Z 36 wyścigów cyklu World Tour udało się przeprowadzić 21, w tym trzy wielkie toury, ale w innych terminach. Nie odbyły się m.in. klasyki Paryż-Roubaix i Amstel Gold Race.

W niedzielę zakończył się ostatni wyścig sezonu - Vuelta a Espana.

Ranking UCI na zakończenie sezonu 2020:

MĘŻCZYŹNI

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 4237 pkt

2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 3055

3. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 2700

4. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Fenix) 2040

5. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 1961

6. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) 1795

7. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) 1733

8. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) 1671

9. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ) 1550

10. Marc Hirschi (Szwajcaria/Sunweb) 1430

... 38. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 963

47. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 835

126. Stanisław Aniołkowski (Polska/CCC Development Team) 328

146. Jakub Kaczmarek (Polska/Mazowsze Serce Polski) 273

200. Paweł Bernas (Polska/Mazowsze Serce Polski) 192 240. Kamil Małecki (Polska/CCC) 158

260. Maciej Paterski (Polska/Wibatech Merx) 147

grupy

1. Jumbo-Visma (Holandia) 9919

2. Deceuninck-Quick Step (Belgia) 9776

3. UAE Team Emirates (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 8503

4. Ineos (Wielka Brytania) 7628

5. Sunweb (Niemcy) 7582

6. Bora-Hansgrohe (Niemcy) 6738

... 16. CCC Team 3434

33. Mazowsze Serce Polski 808

38. CCC Development Team 618

52. Voster ATS 419

55. Wibatech Merx 369

kraje

1. Francja 9542

2. Słowenia 8824

3. Belgia 8530

4. Włochy 7375

5. Australia 6468

6. Holandia 6249

... 14. Polska 3002

KOBIETY

1. Anna van der Breggen (Holandia/Boels Dolmans) 2560

2. Elisa Longo Borghini (Włochy/Trek-Segafredo) 2532

3. Annemiek van Vleuten (Holandia/Mitchelton-Scott) 2226

4. Lisa Brennauer (Niemcy/Ceratizit) 1943

5. Elizabeth Deignan (Wielka Brytania/Trek-Segafredo) 1896

6. Marianne Vos (Holandia/CCC-Liv) 1422

... 11. Katarzyna Niewiadoma (Polska/Canyon-SRAM) 1097

58. Marta Lach (Polska/CCC-Liv) 250

137. Anna Plichta (Polska/Trek-Segafredo) 105

grupy

1. Trek-Segafredo (USA) 6931

2. Boels Dolmans (Holandia) 5385

3. Mitchelton-Scott (Australia) 4775

... 6. CCC-Liv 3138

kraje

1. Holandia 8314

2. Włochy 4588

3. Niemcy 3806

... 9. Polska 1612