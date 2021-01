Kielecka drużyna rozpoczęła przygotowania do drugiej części sezonu. Choć "drużyna" to chyba trochę za mocne słowo. Na pierwszym treningu pojawiło się bowiem zaledwie trzech zawodników: Krzysztof Lijewski, Miłosz Wałach i Sebastian Kaczor.

Zaczęliśmy od biegania, a następnie udaliśmy się na siłownię. Dzisiaj ćwiczyliśmy górną część ciała, jutro będzie dół, a w środę ogólnorozwojówka. Potem znów góra i dół. Tak będziemy pracować przez najbliższe dwa tygodnie – powiedział prowadzący zajęcia trener przygotowania fizycznego Krzysztof Paluch.

W pierwszym tygodniu przygotowań zawodnicy będą trenować raz dziennie przed południem, w drugim już dwa razy dziennie. Na razie mamy po jednym treningu, bo jest nas trzech, w tym jeden grający trener i jeden bramkarz. Pod koniec miesiąca co jakiś czas ktoś będzie do nas docierał. Czekamy też na informację odnośnie kwarantanny dla wracających z zagranicy, bo to może wpłynąć na nasz plan – nie ukrywał Paluch.

Do piątku na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski przebywa Cezary Surgiel. Trener Tałant Dujszebajew i Czarnogórzec Branko Vujovic do zespołu mają dołączyć 18 stycznia. Pozostałych 14 zawodników (Arkadiusz Moryto, Mateusz Kornecki, Szymon Sićko, Tomasz Gębala, Michał Olejniczak, Alex Dujshebaev, Daniel Dujshebaev, Angel Fernandez Perez, Igor Karacic, Andreas Wolff, Sigvaldi Gudjonsson, Arciom Karalek, Władysław Kulesz i Nicolas Tournat) przygotowują się ze swoimi reprezentacjami narodowymi do mistrzostw świata, które w środę rozpoczną się w Egipcie.

Rywalizacja najlepszych szczypiornistów świata zakończy się 31 stycznia, a kielczanie drugą część sezonu zainaugurują już 3 lutego wyjazdowym meczem z MMTS Kwidzyn. Później przez pierwszy miesiąc drużynę czeka prawdziwy maraton spotkań.

To jest największy problem dla wszystkich trenerów. Część zawodników będzie teraz trenowała w Kielcach, część będzie dopiero do nas docierała i każdy będzie w innym miejscu. Jeden będzie potrzebował biegania, budowania siły, drugi grania. Będziemy starali się to wszystko wyrównywać – podkreślił Paluch.

Po dotychczas rozegranych spotkaniach kielczanie są liderami tabeli ekstraklasy. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa wygrali wszystkie dziesięć spotkań (30 punktów) i o sześć wyprzedzają Azoty Puławy, które rozegrały jeden mecz mniej.