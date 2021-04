To kolejny krok w kierunku ograniczeniu potencjalnego ryzyka destabilizacji olimpijskich zmagań w dobie pandemii i jasna wskazówka, iż priorytetem organizatorów jest ochrona zdrowia zarówno uczestników olimpiady, jak i Japończyków.

Regulacja ta ma zostać włączona do już opracowanych i ogłoszonych w pierwotnej wersji w lutym zasad bezpieczeństwa, jakie będą obowiązywać podczas igrzysk. Nowelizacja "poradnika" zapowiadana jest na maj, ale niewykluczone, że nie będzie to ostateczna wersja regulaminu bezpieczeństwa.

Działacze przez 14 dni po przylocie do Japonii będą proszeni, by nie spożywali posiłków wspólnie z innymi osobami w miejscach publicznych. Zaleca się, by stołowali się w hotelowych restauracjach lub zamawiali jedzenie z lokali do pokojów. Jeśli wybiorą się na zakupy, to nie powinni także korzystać z transportu publicznego w pierwszych dwóch tygodniach od przyjazdu.

Mniej działaczy i gości w Tokio

Już wcześniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski w porozumieniu z organizatorami igrzysk zdecydował o "znaczącej redukcji" liczby działaczy oraz tzw. własnych gości zaproszonych na igrzyska w Tokio.

Igrzyska w Japonii, które przełożono z powodu pandemii o rok, rozpoczną się 23 lipca, a zakończą 8 sierpnia.