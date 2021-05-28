Rozgrywki Fortuna 1. Ligi oraz eWinner 2. Ligi rozpoczną się 31 lipca, a ostatnia, 34. kolejka, zostanie rozegrana 21/22 maja 2022 roku. Mecze barażowe odbędą się zaś w terminach 25 i 30 maja 2022.
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Terminy Fortuna Pucharu Polski:
- runda wstępna: 4 sierpnia 2021 r.,
- 1/32 finału: 22 lub 29 września 2021 r.,
- 1/16 finału: 27 października lub 3 listopada 2021 r.,
- 1/8 finału: 24 listopada lub 1 grudnia 2021 r.,
- 1/4 finału: 2 lub 9 marca 2022 r.,
- 1/2 finału: 6 lub 13 kwietnia 2022 r.,
- finał: 2 maja 2022 r.