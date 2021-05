Najlepszy z Polaków - Mateusz Kostański z drużyny Tarnovia Tarnowo Podgórne - został sklasyfikowany na 24. miejscu. Kolarze młodzieżowej reprezentacji kraju zajęli dalsze lokaty.

Tempo etapu było bardzo wysokie. W końcówce na dobrym miejscu w peletonie jechał Damian Papierski, ale niestety spadł mu łańcuch i nie mieliśmy naszego zawodnika na wysokiej pozycji. Ale powalczymy jutro - skomentował trener biało-czerwonych, w przeszłości świetny kolarz Tomasz Brożyna.

21-letni van den Berg ściga się na co dzień we francuskiej ekipie młodzieżowej Groupama-FDJ. W niedzielę założy koszulkę lidera na drugim i ostatnim etapie - podobnie jak sobotni - ze startem i metą w Białymstoku.

W wyścigu rywalizują 22 narodowe reprezentacje zawodników do lat 23 oraz dodatkowo trzy polskie ekipy. Jak podkreśla dyrektor zawodów Czesław Lang, jest to jedna z trzech największych imprez w tej kategorii wiekowej, obok Tour de l'Avenir we Francji oraz Wyścigu Pokoju w Czechach.