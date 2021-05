33-letni Caruso odniósł największy sukces w karierze. W ostatniej górskiej próbie tegorocznego Giro zwyciężył po samotnym finiszu, gubiąc po drodze towarzyszy ucieczki i wyprzedzając na mecie o 24 sekundy Bernala oraz o 35 sekund kolejnego Kolumbijczyka z ekipy Ineos, Daniela Felipe Martineza.

Włoch umocnił się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, zmniejszając stratę do Bernala do 1.59. Trzeci kolarz, Brytyjczyk Simon Yates (BikeExchange), traci do lidera 3.23.

Caruso dołączył do ucieczki na zjeździe z San Bernardino, gdy do mety zostało 50 km. Przewaga uciekających nad grupą faworytów wyścigu wynosiła ok. 40 sekund i z takim zapasem topniejąca czołówka rozpoczynała siedmiokilometrową wspinaczkę do mety. Najdłużej z Włochem jechał Francuz Romain Bardet. Został za jego plecami 2 km przed metą, a Caruso w szpalerze szalejących z radości kibiców pokonał ostatni odcinek.

W ciągu 14-letniej kariery Caruso przeważnie pełnił rolę pomocnika liderów swojej grupy. W sobotę odniósł dopiero trzecie zwycięstwo, po dwóch wygranych w mniejszych imprezach w 2013 i 2020 roku.

Kolarz ekipy Bahrain Victorious napędził strachu Bernalowi. Kolumbijczyk nie ukrywał, że nie była to komfortowa sytuacja gonić drugiego zawodnika w klasyfikacji generalnej.

Bałem się porażki. Targały mną sprzeczne emocje. Czułem, że mam dobre nogi i kolegów z drużyny do pomocy, ale z przodu był Caruso. Kiedy jego przewaga wynosiła 30-40 sekund, martwiłem się, że mogę cierpieć. Łatwo było stracić półtorej minuty, a w niedzielę jest jeszcze jazda na czas - skomentował Bernal.

Wyścig zakończy się w niedzielę jazdą indywidualną na czas na płaskiej trasie z Senago do Mediolanu (30,3 km).

Wyniki 20. etapu, Verbania - Alpe Motta (164 km): 1. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) - 4:27.53 2. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) strata 24 s 3. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 35 4. Romain Bardet (Francja/DSM) ten sam czas 5. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick Step) 41 6. Simon Yates (Wielka Brytania/BikeExchange) 51 7. Aleksander Własow (Rosja/Astana-Premier Tech) 1.13 8. Hugh Carthy (Wielka Brytania/EF Education-Nippo) 1.29 9. Lorenzo Fortunato (Włochy/EOLO-Kometa) 2.07 10. Antonio Pedrero (Hiszpania/Movistar) 2.23 ... 126. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka Assos) 37.47 141. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 38.21 Klasyfikacja generalna: 1. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) - 85:41.47 2. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) 1.59 3. Simon Yates (Wielka Brytania/BikeExchange) 3.23 4. Aleksander Własow (Rosja/Astana-Premier Tech) 7.07 5. Romain Bardet (Francja/DSM) 7.48 6. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 7.56 7. Hugh Carthy (Wielka Brytania/EF Education-Nippo) 8.22 8. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick Step) 8.50 9. Tobias Foss (Norwegia/Jumbo-Visma) 12.39 10. Daniel Martin (Irlandia/Israel Start-Up Nation) 16.48 ... 133. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka Assos) 5:07.52 136. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 5:15.41