Oznacza to, że w stolicy Japonii będzie mogło się pojawić około 53 tysięcy działaczy, gości i dziennikarzy. Pierwotnie, przed wybuchem pandemii, komitet organizacyjny spodziewał się, że do Tokio przybędzie w trakcie igrzysk i paraolimpiady około 180 tys. osób, w tym ponad 10 tysięcy sportowców.

W związku z pandemią Japończycy poprosili Międzynarodowy Komitet Olimpijski o zmniejszenie oficjalnych delegacji, ustalając liczbę zagranicznych osób towarzyszących rywalizacji sportowej na 78 tysięcy.

Hidemasa Nakamura, szef głównego centrum operacyjnego igrzysk, powiedział na konferencji prasowej, że w porozumieniu z MKOl organizatorom udało się zmniejszyć liczbę tzw. członków rodziny olimpijskiej.

Redukcja liczby osób z zagranicy, które przybędą do Tokio, związana jest z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 i narastającymi w społeczeństwie japońskim wątpliwościami co do sensowności organizacji tej imprezy w obliczu pandemii.

Przeprowadzane w ostatnich tygodniach sondaże wykazują, że większa część opinii publicznej w Japonii jest przeciwna organizowaniu na przełomie lipca i sierpnia igrzysk. Wskazuje się na zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i dodatkowe obciążenie systemu opieki zdrowotnej w związku z pandemią.