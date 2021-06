Od soboty w imprezach sportowych na świeżym powietrzu będzie mogło uczestniczyć więcej osób. Udostępnia się publiczności do 50 procent pojemności trybun, co drugie miejsce na widowni. Więcej osób będzie mogło również korzystać z basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych. W tym przypadku limit podwyższono do połowy obłożenia danego obiektu i do 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Jeśli chodzi o wydarzenia, zajęcia lub współzawodnictwo sportowe odbywające się na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi może uczestniczyć jednocześnie w grupie nie więcej niż 500 osób. Reklama W wydarzeniach, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym odbywającym się na otwartym powietrzu, w których bierze udział więcej niż jedna grupa uczestników, odstęp czasowy pomiędzy grupami wynosi zgodnie z rozporządzeniem 15 minut. Baseny i zamknięte obiekty sportowe Co do zasad obowiązujących na basenach, w aquaparkach i zamkniętych obiektach sportowych również udostępnia się publiczności nie więcej niż 75 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu 1,5 m pomiędzy widzami. Ponadto do listy osób, których nie dotyczy ograniczenie dotyczące udostępniania 50 proc. miejsc hotelowych dla gości w obiektach hotelarskich, dodano osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym (2021 ECA Junior & U23 Canoe Sprint European Championships) w Poznaniu, które odbywają się od 24 do 27 czerwca 2021 r. - a także związanych z tymi wydarzeniami akredytowanymi dziennikarzami, osobami z obsługi technicznej oraz osobami wskazanymi przez organizatorów tych wydarzeń. Do podanych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.