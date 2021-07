Filip Maciejuk wygrał trzyetapowy wyścig L'Etoile d'Or we Francji, zaliczany do Pucharu Narodów kolarzy do lat 23. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o sześć sekund Francuza Kevina Vauquelina i Włocha Filippo Baronciniego.

Tuż za podium, również ze stratą sześciu sekund, uplasował się Holender Marijn van den Berg, który pod koniec maja zdominował mający tę samą rangę Orlen Wyścig Narodów, wygrywając w Białymstoku oba etapy. W zawodach Pucharu Narodów startują narodowe reprezentacje młodzieżowców. Reklama Maciejuk rozpoczął wyścig we Francji od zwycięstwa na pierwszym etapie, jeździe indywidualnej na czas w Pouligny-Saint-Pierre. Koszulki lidera już nie oddał. Tadej Pogacar po raz drugi wygrał Tour de France Zobacz również 21-letni kolarz, na co dzień ścigający się w barwach luksemburskiej młodzieżowej ekipy Leopard, jest aktualnym wicemistrzem Polski elity w jeździe indywidualnej na czas. 17 czerwca w Chmielnie na Kaszubach przegrał tylko z utytułowanym Maciejem Bodnarem. W 2017 roku w Bergen Maciejuk wywalczył w tej konkurencji brązowy medal mistrzostw świata juniorów.