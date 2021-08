Dalsze losy Polaka w turnieju będą zależeć od tego, czy Rosjanin, aktualny mistrz świata w tej kategorii, awansuje do finału. Wtedy Polak stanie do walki w repesażach, która może mu otworzyć drogę do pojedynku o brązowy medal.

Gadżijew nie był stroną dominującą w potyczce z najwyżej rozstawionym w Tokio Raszidowem.

Pierwszy punkt stracił, gdy dał się wypchnąć poza matę, a drugi, gdy nie udało mu się przeprowadzić udanej akcji w ciągu 30 sekund po dwóch ostrzeżeniach za pasywność.

Później pochodzący z Dagestanu, podobnie jak reprezentant Polski, Raszidow skutecznie zaatakował nogi Gadżijewa i odskoczył na 4:0. W końcówce kontrolował sytuację, stracił co prawda dwa punkty, ale też skutecznie skontrował i skończyło się 6:2.

W pierwszej rundzie 33-letni Gadżijew (AKS Piotrków Trybunalski), dwukrotny medalista mistrzostw świata, pokonał Greka Georgiosa Pilidisa przez przewagę techniczną 11:0.

Zasina przegrała repesaż i odpadła z rywalizacji

Roksana Zasina przegrała z reprezentantką Kamerunu Joseph Emilienne Essombe Tiako w repesażu i odpadła z olimpijskiej rywalizacji zapaśniczek w kategorii 53 kg.

32-letnia Zasina (ZTA Zgierz) jeszcze 10 sekund przed końcem pojedynku prowadziła 4:2, ale wtedy pozwoliła się rywalce sprowadzić do parteru, ta wyrównała na 4:4 i wygrała dzięki temu, że to ona ostatnia przeprowadziła akcję techniczną.

Rywalizację w Tokio Polka rozpoczęła w czwartek od wygranej z Tatianą Achmetową z Kazachstanu 3:2, a później przegrała przed czasem z Mayu Mukaidą. Japonka dotarła do finału i tym samym otworzyła Zasinie możliwość walki w repesażu, w którym zwycięstwo pozwoliłoby jej stoczyć pojedynek o brązowy medal.

W walce z reprezentantką gospodarzy brązowa medalistka mistrzostw świata 2017 doznała kontuzji. Ból pojawił się w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ale w wiosce olimpijskiej zapaśniczka otrzymała leki i w piątek wyszła na matę.