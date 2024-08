Polki grają na igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy od 16 lat. Apetyty są wielkie. W dwóch ostatnich edycjach Ligi Narodów nasze panie zajmowały trzecie miejsce. W rankingu FIVB również są na trzeciej pozycji. Dlatego nadzieje medalowe są spore.

Cenne zwycięstwo z Japonią

Podopieczne Stefano Lavariniego igrzyska olimpijskie w Paryżu zaczęły od pojedynku z Japonią. Polki wygrały 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 28:26).

To zwycięstwo szeroko otworzyło biało-czerwonym drogę do ćwierćfinału. Awans mogły zapewnić sobie już w środę, kiedy to zmierzyły się z teoretycznie najsłabszą ekipą turnieju olimpijskiego - Kenią.

Kenia bez szans w starciu z Polkami

Nasze siatkarki nie zmarnowały szansy. Zgodnie z oczekiwaniami Kenijki nie zawiesiły zbyt wysoko poprzeczki polskim siatkarkom, a mecz był wyrównany jedynie w początkowych fragmentach setów.

Później dominacja Polek nie podlegała dyskusji. Biało-czerwone pokonały Kenię 3:0 (25:14, 25:17, 25:15).

Polki z Brazylią zagrają o pierwsze miejsce

W ostatnim meczu grupowym rywalkami naszych dziewczyn będą reprezentantki Brazylii. Wynik tego spotkania zdecyduje, która z ekip awansuje do kolejnej fazy turnieju z pierwszego miejsca.