Polskie siatkarki w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu zmierzą się z Amerykankami. Reprezentacja USA to drużyna, której styl gry odpowiada biało-czerwonym. Odkąd trenerem Polek jest Stefano Lavarini mają one dodatni bilans w pojedynkach z tym zespołem. Dziennik.pl. zaprasza na relację na żywo. Początek meczu we wtorek 6 sierpnia o godz. 17.00.