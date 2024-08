Polskie siatkarki grają na igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy od 16 lat. Apetyty są wielkie. W dwóch ostatnich edycjach Ligi Narodów nasze panie zajmowały trzecie miejsce. W rankingu FIVB również są na trzeciej pozycji. Dlatego nadzieje medalowe są spore.

Jednostronny przebieg meczu z Brazylią

Nasze siatkarki do ćwierćfinału awansowały z drugiego miejsca. W ostatnim grupowym pojedynku polskie siatkarki gładko przegrały z "Canarinhos" 0:3.

Na uwagę zasługuje jedynie drugi set tego meczu, który zakończył się wynikiem 38:36. Biało-czerwone przegrywały już 19:24, ale zdołały doprowadzić do końcówki na przewagi.

Nie wykorzystywaliśmy różnych rozwiązań w ataku, które mogliśmy wykorzystać. Po drugim secie straciliśmy pewność siebie i równowagę na rozegraniu, co sprawia, że nasza drużyna może rywalizować z najlepszymi, podobnie jak serwis, dzięki któremu wróciliśmy w drugiej partii. Musimy zatrzymać w głowie dwie pierwsze odsłony, a nie trzecią i spróbować poczuć jeszcze większą pewność siebie niż to, co pokazaliśmy w niedzielę - zauważył Lavarini po spotkaniu z "Canarinhos".

Polki awans zapewniły sobie po dwóch pierwszych meczach

Wynik tego spotkania nie miał już jednak znaczenia, bowiem wcześniej wygrane 3:1 z Japonią i 3:0 z Kenią zapewniły im awans do ćwierćfinału.

Porażka z Brazylią spowodowała, że biało-czerwone o półfinał powalczą z doświadczonymi Amerykankami, mistrzyniami olimpijskimi z Tokio. Siatkarki z USA fazę grupową również zakończyły z dwoma zwycięstwami - 3:2 nad Serbią i 3:0 nad Francją - oraz jedną porażką 2:3 z Chinami.

Polskie siatkarki z USA ostatnio częściej wygrywają

Amerykanki to zespół, który potrafi grać bardzo dobrze na kontrze, ma bardzo mocny system blok-obrona.

Polskie siatkarki jednak przed konfrontacją z reprezentacją USA nie powinny czuć strachu. Odkąd ich trenerem jest Lavarini mają one dodatni bilans w pojedynkach z tym zespołem.

Na sześć meczów wygrały cztery, w tym bardzo ważne spotkanie podczas kwalifikacji olimpijskich w zeszłym roku w Łodzi. Mimo tego we wtorek faworytkami będą siatkarki z USA, które są mistrzyniami olimpijskimi z Tokio.