Julia Szeremeta z igrzysk olimpijskich w Paryżu na pewno wróci do kraju z medalem. Pozostaje tylko pytanie, z jakiego kruszcu będzie ten krążek. Polska pięściarka w półfinale kat. 57 kg zmierzy się z Nesthy Petecio z Filipin. Nawet jak przegra to stanie na trzecim stopniu podium. Początek walki, której stawką jest awans do finału zaplanowano na godz. 21.46. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.