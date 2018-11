Słynny piłkarz Juventusu Turyn wziął jesienią rozbrat z reprezentacją. Nie było go m.in. we wrześniowym meczu LN z Włochami (1:0), ani w październikowym spotkaniu tych rozgrywek z Polską w Chorzowie, gdy Portugalczycy po bardzo dobrej grze zwyciężyli 3:2.

W porównaniu z tamtym spotkaniem z biało-czerwonymi wraca do kadry kilku znanych piłkarzy. Są nimi Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Jose Fonte (Lille), jeden z bohaterów Euro 2016 Joao Mario (Inter Mediolan), Andre Gomes (Everton, wypożyczony z Barcelony) oraz dynamiczny skrzydłowy Goncalo Guedes z Valencii, który wprawdzie był powołany na poprzedni mecz z Polską, ale doznał kontuzji w poprzedzającym go spotkaniu z Barceloną.

Aktualni mistrzowie Europy z kompletem sześciu punktów prowadzą w tabeli grupy 3. najwyższej dywizji A (tzw. grupa A3), choć rozegrali o jeden mecz mniej niż Polska i Włochy.

Biało-czerwoni, którzy doznali dwóch porażek i raz zremisowali, zajmują ostatnie miejsce i wiadomo już, że bez względu na listopadowe wyniki spadną do dywizji B.

Podopieczni Jerzego Brzęczka pięć dni przed meczem z Portugalią w Guimaraes zmierzą się towarzysko w Gdańsku z Czechami.

Liga Narodów UEFA to zawody mające uatrakcyjnić i w dużym stopniu zastąpić towarzyskie potyczki. Obowiązuje w niej m.in. system spadków i awansów.

Reprezentacja Polski przeszła do historii jako pierwsza, która spadła do niższej dywizji w Lidze Narodów w premierowej edycji tych rozgrywek.

Wprowadzenie LN sprawiło, że eliminacje do mistrzostw Europy 2020 rozpoczną się dopiero w marcu przyszłego roku.

Co ciekawe, w listopadzie potyczek polsko-portugalskich będzie więcej. Młodzieżowe reprezentacje obu krajów zmierzą się bowiem w barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy do lat 21. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 listopada w Zabrzu, rewanż cztery dni później w Chaves.

Trener Czesław Michniewicz już wcześniej ogłosił 24-osobowy skład, natomiast w czwartek zrobił to opiekun portugalskiej młodzieżówki Rui Jorge. Powołał 23 zawodników, wśród nich m.in. Gedsona Fernandesa z Benfiki Lizbona, który zagrał już dwukrotnie w dorosłej reprezentacji.

Skład kadry Portugalii na listopadowe mecze LN z Włochami i Polską:

Bramkarze: Beto (Goeztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)

Obrońcy: Pepe (Besiktas Stambuł), Ruben Dias (Benfica Lizbona), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus Turyn), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Luis Neto (Zenit Sankt Petersburg), Mario Rui (Napoli), Jose Fonte (Lille)

Pomocnicy: Bruno Fernandes (Sporting Lizbona), Danilo Pereira (FC Porto), Andre Gomes (Everton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Monachium), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Mario (Inter Mediolan), William Carvalho (Betis Sewilla)

Napastnicy: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Rafa Silva (Benfica), Bruma (RB Lipsk), Eder (Lokomotiw Moskwa), Goncalo Guedes (Valencia)