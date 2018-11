Buksa nie ukrywa, że powołanie na zgrupowanie przed towarzyskim meczem z Czechami oraz konfrontacją z Portugalią w Lidze Narodów zaskoczyło go.

Ta nominacja była moim celem, ale miałem świadomość, że przede mną dużo pracy i nie spodziewałem się, że przyjdzie tak szybko. W Pogoni wykonujemy bardzo dobrą robotę i wiedziałem, że jeśli utrzymam z chłopakami tę dyspozycję, to do tego powołania może być blisko. Fakt, że jesteśmy na kadrze razem z Hubertem świadczy o tym, że selekcjoner uznał, iż na to powołanie już zasłużyliśmy. Teraz musimy udowodnić, że trener Brzęczek miał rację – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami.

O powołaniu dowiedział się bezpośrednio od selekcjonera.

22-latek miał już okazję, w 2014 i 2015 roku, współpracować z obecnym selekcjonerem.

Jak przyznał, na zgrupowaniu w Trójmieście pojawił się z dużym optymizmem i jednocześnie bez debiutanckiej tremy.

Jest to dla mnie nowe doświadczenie, ale nie stresuję się. To wspaniałe przeżycie, z którego chcę czerpać jak najwięcej i mam nadzieję, że nie jest to jednorazowa przygoda, ale będzie to dla mnie standard. Nie przyjechałem też po to, aby kogoś za to przepraszać i prosić o jak najniższym wymiar kary. Przyjechałem się +sprzedać+, mam na pewno dużo do zaoferowania i chcę to udowodnić. Stać mnie, aby w reprezentacji zagościć na dłużej i w przyszłości stanowić o jej sile – podkreślił.