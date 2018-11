Na ostatni pojedynek podopiecznych trenera Fernando Santosa w Lidze Narodów do Guimaraes, na północy kraju, docierali od poniedziałku kibice ze wszystkich regionów Portugalii. Wśród fanów na ulicach miasta, w którym we wtorek wieczorem rozegrany zostanie mecz Portugalia - Polska, dominują mieszkańcy Guimaraes oraz innych największych miast regionu: Porto i Bragi.

Antonio Sena, pochodzący z północnej Portugalii fan piłki nożnej, nie ma wątpliwości, że to zespół gospodarzy wygra wtorkowe spotkanie. Już przed październikowym meczem w Chorzowie typował wygraną aktualnych mistrzów Europy.

Polacy mają silny zespół, ale nie tak mocny, jak drużyny z lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. My tymczasem mamy dziś jedną z najlepszych drużyn na świecie - powiedział Sena.

Na sukces podopiecznych trenera Santosa liczy także Ana Silva, fanka portugalskiej reprezentacji z Lizbony. Spodziewa się we wtorek łatwego zwycięstwa nad ekipą biało-czerwonych.

Ostatnie eliminacje do mistrzostw świata oraz do mistrzostw Europy Polska przeszła jak burza, głównie dzięki wysokiej skuteczności Roberta Lewandowskiego. Lider polskiego zespołu jest kontuzjowany i nie zagra w Guimaraes, co oznacza, że polska drużyna będzie bardzo osłabiona. Myślę, że wygramy 3:0 - powiedziała Silva.