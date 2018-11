Losowanie grup mistrzostw Europy U-21 zaplanowano na 23 listopada w Bolonii.

Turniej, które zostanie rozegrany we Włoszech i San Marino w dniach 16-30 czerwca 2019 roku, będzie jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich 2020 w Tokio. Do Japonii polecą cztery najlepsze zespoły.

Portugalia - Polska 1:3 (0:3)

Bramki: dla Portugalii - Diogo Jota (52); dla Polski - Krystian Bielik (5), Dawid Kownacki (8), Sebastian Szymański (24)

Żółte kartki: Portugalia - Jorge Fernandes, Stephen Eustaquio; Polska – Bartosz Kapustka, Filip Jagiełło, Patryk Dziczek

Sędzia: Davide Massa (Włochy).