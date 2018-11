To nie była spontaniczna decyzja. Drogba zapowiadał, że pożegna się z zawodowym graniem w listopadzie już rok wcześniej.

Karierę zaczynał we francuskim Le Mans w 1998 roku, ale w ekstraklasie po raz pierwszy wystąpił dopiero cztery lata później, gdy podpisał kontrakt z Guingamp. Rok później przeniósł się do zespołu Olympique Marsylia, a w kolejnym sezonie do Chelsea. Barw londyńskiego klubu bronił w latach 2004–12, a później wrócił do niego jeszcze w sezonie 2014/15. Rozegrał w nim ponad 380 meczów. Zdobył z nim cztery razy mistrzostwo Anglii, a w 2012 roku triumfował w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie był królem strzelców Premier League (2007, 2010), dwa razy został uznany najlepszym piłkarzem Afryki (2006, 2009).

Przed powrotem do "The Blues" występował w klubach z Chin i Turcji.

W reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej rozegrał 104 mecze i strzelił 65 goli. Zagrał w mistrzostwach świata w Niemczech (2006) i w RPA (2010), strzelając łącznie w pięciu meczach dwa gole.

W Phoenix Rising łączył dotychczas funkcje piłkarza i właściciela.

"To najlepszy możliwy sposób na zakończenie kariery - pomagać w rozwoju młodym zawodnikom. Odwdzięczyć się grze, która tak wiele mnie nauczyła" - zaznaczył w wywiadzie udzielonym BBC Drogba.