Polsce dopisało szczęście w losowaniu. W grupie znalazły się bowiem Izrael, Słowenia i Austria, Łotwa i Macedonia.

Faza grupowa kwalifikacji rozpocznie się w marcu i potrwa do listopada 2019 roku. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego, a pozostałych czterech uczestników wyłonią baraże, zaplanowane na marzec 2020 roku. Wezmą w nich udział najlepsze drużyny z poszczególnych dywizji Ligi Narodów, które nie zakwalifikowały się do mistrzostw Europy w tradycyjnych kwalifikacjach.

Polską federację w Dublinie reprezentowało sześć osób. Prezes Zbigniew Boniek był tam obecny jako członek Komitetu Wykonawczego UEFA, natomiast pięcioosobową delegację PZPN stworzyli: selekcjoner Jerzy Brzęczek, wiceprezes ds. szkoleniowych Marek Koźmiński, sekretarz generalny federacji Maciej Sawicki, rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski oraz odpowiedzialny za sprawy logistyczne Łukasz Gawrjołek.

Początek ceremonii losowania o godz. 12 czasu polskiego.