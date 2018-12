Polsce dopisało szczęście w losowaniu. W grupie znalazły się bowiem Izrael, Słowenia i Austria, Łotwa i Macedonia.

Grupy eliminacyjne Euro 2020 / PAP/EPA / AIDAN CRAWLEY

Podział na grupy eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2020:

Grupa A: Anglia, Czechy, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo Grupa B: Portugalia, Ukraina, Serbia, Litwa, Luksemburg Grupa C: Holandia, Niemcy, Irlandia Północna, Estonia, Białoruś Grupa D: Szwajcaria, Dania, Irlandia, Gruzja, Gibraltar Grupa E: Chorwacja, Walia, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan Grupa F: Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Rumunia, Wyspy Owcze, Malta Grupa G: Polska, Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia, Łotwa Grupa H: Francja, Islandia, Turcja, Albania, Mołdawia, Andora Grupa I: Belgia, Rosja, Szkocja, Cypr, Kazachstan, San Marino Grupa J: Włochy, Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Grecja, Armenia, Liechtenstein

Faza grupowa kwalifikacji rozpocznie się w marcu i potrwa do listopada 2019 roku. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego, a pozostałych czterech uczestników wyłonią baraże, zaplanowane na marzec 2020 roku. Wezmą w nich udział najlepsze drużyny z poszczególnych dywizji Ligi Narodów, które nie zakwalifikowały się do mistrzostw Europy w tradycyjnych kwalifikacjach.

Polską federację w Dublinie reprezentowało sześć osób. Prezes Zbigniew Boniek był tam obecny jako członek Komitetu Wykonawczego UEFA, natomiast pięcioosobową delegację PZPN stworzyli: selekcjoner Jerzy Brzęczek, wiceprezes ds. szkoleniowych Marek Koźmiński, sekretarz generalny federacji Maciej Sawicki, rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski oraz odpowiedzialny za sprawy logistyczne Łukasz Gawrjołek.