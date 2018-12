"Aby przeprowadzić dokładne śledztwo, zebrać dowody i zapewnić sprawiedliwość prokuratura postanowiła zawiesić szefa federacji, jego zastępcę, sekretarza generalnego, trenera bramkarek i kierownika drużyny" - zaznaczył w rozmowie z agencją AFP Rasuli.

Rzecznik prasowy federacji zapewnił, że organizacja w pełni chce współpracować z wymiarem sprawiedliwości.

Oskarżenia o wykorzystywanie seksualne zawodniczek pojawiły się na początku grudnia, gdy w brytyjskim dzienniku "The Guardian" ukazał się artykuł na ten temat. Była kapitan drużyny narodowej Khalida Popal poinformowała wtedy, że zebrała od byłych koleżanek z zespołu zeznania dotyczące przemocy seksualnej, grożenia śmiercią i gwałtów, do których doszło w siedzibie afgańskiej federacji i podczas wyjazdu kadry do Jordanii. Wówczas sekretarz generalny afgańskiego związku zapewnił, że to fałszywe teorie i żadna z piłkarek nie została skrzywdzona.

Popal ze względu na otrzymywane groźby wyjechała z ojczyzny z 2016 roku.

FIFA zaleciła afgańskiej federacji zbadanie sprawy, a duński producent odzieży sportowej Hummel zawiesił współpracę z tą organizacją.