W dwóch poprzednich edycjach plebiscytu Lewandowski, który jest jedynym Polakiem w zestawieniu, był siódmy, a trzy lata temu zajął piąte miejsce.

To duży spadek Lewandowskiego. Polak oczekiwał być może, że 2018 będzie najważniejszym rokiem w jego karierze, a okazało się, że nieco obniżył typowe dla siebie wysokie loty. Nie odegrał ważnej roli w Bayernie Monachium w półfinale Ligi Mistrzów, a było to po tym, jak niemiecki klub nie zgodził się na jego transfer do Realu Madryt. +Królewscy+ być może bardziej upierali by się, żeby go ściągnąć, gdyby w tym dwumeczu zabłysnął. Bez fajerwerków zaprezentował się także w reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Ale i tak pozostaje godnym szacunku strzelcem w starzejącym się składzie Bayernu - napisano w krótkiej sylwetce 30-letniego napastnika.