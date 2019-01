Życie i kariera Peszki to zarówno wzloty, jak i upadki. Piłkarz urodził się w Jaśle, a piłkarską karierę zaczynał w Nafcie Jedlicze. W tym samym miasteczku wychowywał się jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów filmowych Wojciech Smarzowski.

Peszko deklaruje, że jeśli, to właśnie Smarzowski zaproponowałby mu, nakręcenie filmu o nim, to przystałby na taką ofertę. Nie odmówiłbym. To wielka, bardzo charakterystyczna postać. Wszyscy bardzo dobrze znają jego filmy. Mieć takiego kompana ze swoich okolic to coś fantastycznego - powiedział Polsat Sport Peszko.