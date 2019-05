Jako pierwszy, bo już w środę, w warszawskim hotelu stawił się Maciej Rybus. Obrońca Lokomotiwu Moskwa od trzech tygodni zmaga się z urazem mięśnia dwugłowego i po konsultacjach z doktorem biało-czerwonych Jackiem Jaroszewskim zapadnie decyzja odnośnie jego przyszłości.

Wszyscy poza Kędziorą i Frankowskim mają się stawić na zgrupowaniu w czwartek. Ten pierwszy wieczorem może wystąpić w barwach Dynama Kijów w meczu ligi ukraińskiej. Z kolei pomocnik Chicago Fire swój mecz ligowy ma w sobotę i do Warszawy przyleci dopiero w poniedziałek.

Zgrupowanie rozpocznie się od czwartkowego treningu (godz. 17.00) na boisku KS ZWAR. Póki co nie wiadomo czy wezmą w nim udział wszyscy zawodnicy. Decyzje będą podejmowane po konsultacjach piłkarzy ze sztabem szkoleniowym i doktorem Jaroszewskim.

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 biało-czerwoni z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery oczka mają najbliżsi rywale Polaków: reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

Do tych meczów reprezentacja Polski będzie się przygotowywała na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 biało-czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.