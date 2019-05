Glik został w hotelu na zabiegach rehabilitacyjnych. Z kolei Lewandowski i Szymański dostali pozwolenie od selekcjonera Jerzego Brzęczka na późniejszy przyjazd i mają się stawić na kolacji.

Zabrakło również Tomasza Kędziory i Przemysława Frankowskiego, którzy dojadą w późniejszych terminach ze względu na mecze w swoich klubach. Ten pierwszy spodziewany jest w piątek, a Frankowski dopiero w poniedziałek.

Trening na boisku KS ZWAR trwał godzinę i miał charakter rozruchu. Po kwadransie został zamknięty dla mediów. Piątkowy trening zaplanowany jest na godz. 11 również na boisku KS ZWAR.

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski będzie się przygotowywała na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 biało-czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.