"Zdecydowaliśmy się na drugi ślub, ponieważ moja rodzina nie mogła być na naszej uroczystości w Moskwie" - przekazał PAP Rybus.

Pierwszy ślub para wzięła 18 marca ub. r. Wkrótce przyszedł na świat ich syn. Obrońca Lokomotiwu Moskwa, podobnie jak pozostali piłkarze reprezentacji, dostali wolne i w hotelu mają się stawić na niedzielnej kolacji.

Rybus zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nie wziął udziału w sobotnim treningu reprezentacji przygotowującej się w Warszawie do meczów z Macedonią Północną (7.06) i Izraelem (10.06). Na zajęciach zabrakło również Krzysztofa Piątka i Kamila Glika. Ten drugi zmaga się z urazem przeciążeniowych ścięgna Achillesa i do treningów z zespołem ma dołączyć w poniedziałek.

Tego dnia na zgrupowaniu ma się stawić Przemysław Frankowski, który w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu rozgrywa mecz w lidze MLS. W sobotę z kolegami trenował natomiast Tomasz Kędziora, który na zgrupowanie dotarł w piątek ze względu czwartkowy mecz ligowy Dynama Kijów.

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski przygotowuje się na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 biało-czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po spotkaniu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek (10 czerwca) na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.