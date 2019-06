O zwycięstwie "Trójkolorowych" nad Nigerią 1:0 w Rennes przesądził gol Wendie Renard z rzutu karnego w 79. minucie. Zawodniczka Olympique Lyon musiała zresztą "jedenastkę" powtórzyć - w pierwszej próbie nie trafiła w bramkę, ale nieprawidłowo zachowała się bramkarka Chiamaka Nnadozie. Wówczas zespół z Afryki grał już w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Ngozi Ebere.

Było to trzecie trafienie Renard w tym mundialu. Dwa gole zdobyła w meczu otwarcia z Koreą Południową (4:0), za to w spotkaniu z Norwegią (2:1) posłała piłkę do własnej bramki.

Reprezentantki gospodarzy z kompletem punktów wygrały rywalizację w grupie A. Drugą pozycję zajęły Norweżki, które po zwycięstwie nad Koreą Płd. 2:1 w Reims zgromadziły sześć "oczek". Nigeryjki mają trzy, a drużyna z Azji - zero.

W grupie B pierwsze miejsce zajęły Niemki, które były pewne awansu już przed poniedziałkowymi spotkaniami. Dwukrotne mistrzynie świata rozgromiły w Montpellier reprezentację RPA 4:0 i pozostają niepokonane w fazie grupowej mundialu od 1995 roku.

Z kolei w meczu Chinek z Hiszpankami w Hawrze gole nie padły, a bezbramkowy remis dał awans obu ekipom. Piłkarki z Półwyspu Iberyjskiego, które wyprzedziły Azjatki dzięki lepszemu bilansowi bramek, w fazie pucharowej zagrają po raz pierwszy w historii.

W turnieju występują 24 drużyny podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwie czołowe z każdej z nich oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc. Faza grupowa potrwa do 20 czerwca, a pucharowa rozpocznie się dwa dni później. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 6 lipca w Nicei, finał odbędzie się 7 lipca w Lyonie.

Wyniki: Grupa A Francja - Nigeria 1:0 (0:0) Norwegia - Korea Płd. 2:1 (1:0)

Grupa B Niemcy - RPA 4:0 (3:0) Chiny - Hiszpania 0:0