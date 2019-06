Japonia, podobnie jak Katar, w turnieju uczestniczy na zaproszenie organizatorów. Udział w nim to element przygotowań do przyszłorocznych igrzysk w Tokio. W olimpijskim turnieju rywalizują bowiem drużyny do lat 23, które mogą być wzmocnione maksymalnie trzema starszymi piłkarzami.

Miyoshi dwukrotnie zapewnił swojemu zespołowi prowadzenie; na listę strzelców wpisywał się w 25. i 59. minucie. Za pierwszym razem wyrównał Luis Suarez z rzutu karnego, a w 66. minucie wynik ustalił Jose Gimenez.

"Mogliśmy wygrać. Kiedy piłkarze wrócili do szatni, byli sfrustrowani. Wszyscy mieli świadomość, że niewiele zabrakło do zwycięstwa" - powiedział trener reprezentacji Japonii Hajime Moriyasu.

"Wywierali na nas presję i nie pozwalali grać tak, jak chcieliśmy" - powiedział o rywalach Suarez.

W tabeli grupy C prowadzi Urugwaj, który ma cztery punkty. Kolejne miejsca zajmują Chile (3 pkt), Japonia (1) i Ekwador (0). Chile i Ekwador mecz drugiej kolejki rozegrają jednak dopiero w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.

Wyniki:

Grupa C

20 czerwca, czwartek

Urugwaj - Japonia 2:2 (1:1)

Bramki: dla Urugwaju - Luis Suarez (32-karny), Jose Gimenez (66); dla Japonii - Koji Miyoshi

dwie (25, 59)

21 czerwca, piątek

Ekwador - Chile (godz. 1.00 czasu polskiego)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Urugwaj 2 1 1 0 6-2 4

2. Chile 1 1 0 0 4-0 3

3. Japonia 2 0 1 1 2-6 1

4. Ekwador 1 0 0 1 0-4 0