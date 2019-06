Cała sprawa zaczęła się od umieszczonego w sieci rodzinnego zdjęcia Boruców, na którym brakuje syna z pierwszego małżeństwa byłego golkipera reprezentacji Polski. Internauci w komentarzach pod zdjęciem zaczęli dopytywać dlaczego go na nim brakuje. "Też nam przykro, od 11 lat walczymy z matką. Nie mamy z nim żadnego kontaktu, niestety. Artur od urodzenia widział go może pięć razy. Wszystko za sprawą mamy chłopca, która zadbała o to, by nie poznał taty ani sióstr..." - napisała Sara Boruc, obecna żona piłkarza.

Na te słowa zareagował Dubieniecki. "Nie czytam tego typu artykułów, ale dla Pana Artur Boruc⁩ lepiej byłoby, abym jako naoczny świadek patologii w relacji ojciec i syn, jaka uskutecznia Pan Artur Boruc,⁩ lepiej się nie wypowiadał. Sugeruje tez uciszyć swoją WAGs" - napisał obecny mąż byłej małżonki Boruca.

Nie czytam tego typu artykułów, ale dla Pana ⁦@ArturBoruc⁩ lepiej byłoby, abym jako naoczny świadek patologii w relacji ojciec i syn, jaka uskutecznia Pan ⁦@ArturBoruc,⁩ lepiej się nie wypowiadał. Sugeruje tez uciszyć swoją WAGs. https://t.co/W94gda66pQ — Marcin Dubieniecki (@Dubieniecki) 24 czerwca 2019

Odpowiedź Boruca była szybka i dosadna. "Zastanawiające jest dla mnie to co Pan ma na myśli pisząc uciszyć...? To jedno, drugie to marnowanie czasu na tweety tego typu, zamiast szykowania paczki dla siebie i małżonki... Patologia i złodziejstwo to bardziej pasuje jednak do Pańskiej osoby..." - stwierdził Boruc.