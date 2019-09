Deyna urodził się 23 października 1947 r. w Starogardzie Gdańskim. Zaczynał w miejscowym klubie Włókniarz (1958-66), potem grał krótko w ŁKS Łódź (1966), by związać się na lata z Legią Warszawa (1966-78). Ze stołecznym klubem zdobył dwukrotnie tytuł mistrza kraju (1969, 1970) i Puchar Polski (1973).

Według danych na oficjalnej stronie internetowej Legii, Deyna rozegrał w barwach "Wojskowych" 390 meczów i zdobył 141 bramek. Stawia go to, odpowiednio, na czwartym i drugim miejscu w klasyfikacji wszech czasów. Liderem obu zestawień jest Lucjan Brychczy (452 występy, 226 goli).

W drużynie narodowej Deyna wystąpił 97 razy. Zadebiutował 24 kwietnia 1968 r. w meczu z Turcją. Był kluczowym zawodnikiem "złotej" drużyny Kazimierza Górskiego. Zdobył dwa gole w finałowym meczu turnieju olimpijskiego w Monachium w 1972 roku, które dały Polakom zwycięstwo nad Węgrami (2:1), a samemu piłkarzowi tytuł króla strzelców z siedmioma trafieniami.

Potrafił strzelać w nieprawdopodobnych sytuacjach, nawet wprost z rzutu rożnego, jak w meczu eliminacji MŚ 1978 z Portugalią (1:1). Dzięki tej bramce w Chorzowie, Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowała do finałów argentyńskiego mundialu. Na tym turnieju Deyna przeżył boiskowy dramat - w meczu 2. rundy z Argentyną, przy stanie 0:1, nie wykorzystał rzutu karnego.

Po argentyńskich mistrzostwach świata podpisał kontrakt z Manchesterem City (1978-81), kończył karierę w USA, w San Diego Sockers (81-88) i Tijuana Legends (88-89).

Deyna przez wielu ekspertów uważany jest za najwybitniejszego zawodnika w historii polskiego futbolu. W 1974 roku jako pierwszy Polak znalazł się w trójce (za Holendrem Johanem Cruyffem i Niemcem Franzem Beckenbauerem) plebiscytu tygodnika "France Football" na najlepszego gracza Europy. Był tak popularny, że zaangażowano go do filmu Johna Hustona "Ucieczka do zwycięstwa" ("Victory"), w którym zagrał obok takich sław piłki nożnej jak Pele czy Robert Moore.

Zginął 1 września 1989 roku na autostradzie pod San Diego, gdy prowadzony przez niego samochód z dużą prędkością najechał na tył stojącej ciężarówki. W jego organizmie stwierdzono obecność alkoholu.

W maju 2012 roku prochy Deyny zostały przywiezione do Polski przez jego żonę Mariolę i 6 czerwca 2012 spoczęły w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Przy stadionie Legii odsłonięto jego pomnik.