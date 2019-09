"Nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądało to spotkania, zdajemy sobie sprawę, że musimy wiele rzeczy poprawić. Ale to są eliminacje i najważniejsze są punkty, a w konsekwencji awans. Mieliśmy świadomość siły Austrii, zwłaszcza w środkowej strefie boiska. Do tego byliśmy po meczu w Słowenii, gdzie przegraliśmy, więc musieliśmy siłą rzeczy patrzeć w tabelę" - powiedział Brzęczek na konferencji prasowej.

Szkoleniowiec Polaków kilka razy w trakcie odpowiedzi na pytania dziennikarzy przypominał, że biało-czerwoni po sześciu meczach mają 13 punktów i prowadzą w grupie, choć zaznaczał, że ze stylu gry nie może i nie jest zadowolony.

"W dwóch meczach z Austrią, z najgroźniejszych przeciwnikiem, zdobyliśmy cztery punkty, nie straciliśmy bramki... " - wskazywał.

Przyznał, że w poniedziałek w grze polskiej drużyny było dużo niedokładności, brakowało tzw. ostatniego podania.

"Jestem jednak spokojny, że w odpowiednim momencie będziemy też zadowoleni ze stylu. My naprawdę bardzo dużo czasu, z tego który mamy, poświęcamy na taktykę, szlifowanie rozwiązań, schematów... Może nawet tego robimy za dużo, ale chcemy właśnie grać ładnie, by wszyscy byli zadowoleni" - nadmienił Brzęczek.

W kontekście kreowania akcji, stwarzania zagrożenia pod bramką rywali po raz kolejny pojawił się temat Piotra Zielińskiego.

"Piotrek ma niesamowity talent, ale tego potencjału nie wykorzystuje w stu procentach. Wiele od niego wymagamy, a on ciągle nie może się przełamać, brakuje jego genialnych zagrań. Jestem jednak cierpliwy, bo patrząc na jego umiejętności techniczne, na to, co robi na treningach, to uważam, że jest pod tym względem jednym z najlepszych na świecie. Liczę, że będziemy mieć jeszcze z niego stuprocentową satysfakcję, że będzie tym wymarzonym reżyserem, który będzie obsługiwał kolegów idealnymi podaniami. Nie wiem, czy stać nas, by z kogoś takiego zrezygnować" - tłumaczył trener biało-czerwonych.

Do pozytywów zaliczył postawę w defensywie. "Była dyscyplina taktyczna, której trochę zabrakło nam w Słowenii. Do tego z dobrej strony pokazali się młodzi zawodnicy, których zaczynamy wprowadzać. Bielik, Kownacki, Szymański... Wchodzą bez kompleksów i mam nadzieję, że będą odgrywać coraz większą rolę w reprezentacji. Wcześniej z nich nie korzystaliśmy, bo były młodzieżowe mistrzostwa Europy, ale teraz będą coraz więcej znaczyć. Taka jest też moja rola jako selekcjonera" - powiedział.

Apelował, by rozsądnie oceniać aktualny potencjał zespołu narodowego. "My mieliśmy w składzie trzech piłkarzy z Championship, czyli tylko i aż drugiej ligi angielskiej, a w kadrze Austrii jest 18 piłkarzy z Bundesligi, a za chwilę bodajże 13 będzie grać w Lidze Mistrzów... Ja się krytyki nie boję, przyjmuję ją, ale naprawdę czasami potrzeba spokojnej i obiektywnej oceny" - podkreślił.

"Można grać pięknie, mieć 70 procent posiadania piłki, ale przegrać, a później nie awansować na wielką imprezę..." - dodał.

Według jego informacji, Jakub Błaszczykowski doznał krótko po wejściu na boisku kontuzji mięśnia przywodziciela. "Mówiąc po piłkarsku +rozjechał się+. Po badaniach będziemy wiedzieć, jak poważny jest to uraz" - przekazał.

Przyznał, że wprowadzenie na boisko Mateusza Klicha wynikało właśnie z niedyspozycji Błaszczykowskiego, bo pierwotnie koncepcja była taka, aby w końcówce wszedł do gry Krzysztof Piątek.

"W eliminacjach trzeba jednak liczyć punkty, są takie momenty, że to jest najważniejsze, zatem coś w tym jest, że chcieliśmy poszanować ten remis, stąd taka decyzja" - wyjaśnił.

Podsumowując powiedział, że "bycie selekcjonerem to piekielnie trudne zadanie".

"Wierzę jednak w to, co robimy razem od ponad roku, wierzę, że ta drużyna jeszcze pozytywnie zaskoczy" - zakończył.